Tausende bestaunten Aufblasen von Thanksgiving-Ballons in New York

Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen jährlich am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen das Spektakel, das in diesem Jahr zum 92. Mal stattfindet, im Fernsehen an. In diesem Jahr sind fünf neue Festwagen - unter anderem eine Schokoladenfabrik und ein Weihnachts-Elf mit seinen tierischen Helfern - und sieben neuen Riesen-Ballons dabei - unter anderem Goku von "Dragon Ball" und die Wolke "Little Cloud". Das öffentliche Aufblasen der Ballons am Abend zuvor ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition.

Weitere Bilder vom Aufbau der Thanksgiving-Parade