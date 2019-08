Tate Modern: Ärzte kämpfen nach Attacke um Leben des Buben

"Wo ist mein Sohn, wo ist mein Sohn?" Die Augenzeugenberichte von den verzweifelten Rufe der Mutter des sechsjährigen Jungen, der vom zehnten Stocke des Londoner Tate Modern Museums gestoßen wurden, machen betroffen.

Ein 17-Jähriger soll den Jungen von einer Aussichtsplattform geworfen haben. Der Jugendliche wurde von Besuchern der Plattform festgehalten und kurz darauf wegen des Verdachts auf versuchten Mord festgenommen, wie Scotland Yard am Sonntag mitteilte.

Am Morgen nach der Attacke richtet sich der Fokus nun auf den Zustand des Kindes. Das Opfer schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock des Museums auf und wurde an Ort und Stelle versorgt. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus.