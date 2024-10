Tanz in Weiß: Weltpremiere der Spanischen Hofreitschule in London

Als die Lichter in der Halle wieder ausgehen und die Scheinwerfer bloß zwei Kreise am Sandplatz in gleißendes Licht tauchen, rückt die Britin Stephanie Kolvik auf ihrem Klappstuhl ein wenig weiter nach vorne. Für den nächsten Programmpunkt schreiten die weißen Hengste der Spanischen Hofreitschule an der Hand ihrer Bereiter in die Wembley Arena in Nordwestlondon; da will sie besonders genau hinsehen.