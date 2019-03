Tansania: Lehrer zum Tode verurteilt nach Totschlag von Schüler

Ein Gericht in Tansania hat die Todesstrafe gegen einen Lehrer verhängt, der einen seiner Schüler zu Tode geprügelt haben soll. Der zuständige Richter sagte am Mittwoch, Respicius Mutazangira sei ohne Zweifel des Mordes am 13-jährigen Sperius Eradius schuldig. Der Bub war im August gestorben, nachdem der Lehrer ihn als Strafe für einen angeblichen Diebstahl geschlagen hatte.

Mutazangira kann gegen das Urteil in Berufung gehen. Der Fall war landesweit bekannt geworden, nachdem die Eltern des Buben sich geweigert hatten, ihn zu bestatten, bis der Lehrer verhaftet und der Schulleiter suspendiert wurde.