Taiwan erneut erschüttert: Starkes Erdbeben nahe Hualien

Ein Erdbeben der Stärke 6,1 hat am Freitagmorgen Taiwan erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben nahe der Stadt Hualien . Die taiwanische Wetterbehörde verschickte Warnungen an Mobiltelefone und rief die Menschen auf, ruhig zu bleiben und in der Nähe Schutz zu suchen. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor.

In Taiwan ereignen sich häufig Erdbeben, weil in der Nähe der Insel zwei tektonische Erdplatten gegeneinander stoßen. Bei einem Erdbeben der Stärke 7,4 am 3. April waren 17 Menschen ums Leben gekommen. Es war das schwerste Beben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert.