Taifun "Kajiki"in Vietnam: Zehntausende Menschen evakuiert

An der Küste Vietnams sind Zehntausende wegen des sich nähernden Taifuns "Kajiki" aus ihren Häusern evakuiert worden. Bis Montagmorgen hatten örtlichen Behörden zufolge fast 30.000 Menschen ihren Wohnort verlassen. Etwa 16.000 Soldaten waren im Einsatz. Insgesamt gibt es Evakuierungsanordnungen für mehr als 325.000 Menschen in fünf Küstenprovinzen. Der Taifun sollte laut der nationalen Wetterbehörde gegen 13.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr MESZ) die Küste Vietnams erreichen.

Flughäfen: Betrieb eingestellt Schulen und öffentliche Gebäude entlang der Küste Vietnams wurden Behördenangaben zufolge in Schutzräume umgewandelt. An zwei nationalen Flughäfen wurde der Betrieb ausgesetzt. Alle Fischereischiffe, die sich im betroffenen Gebiet befanden, wurden in den Hafen zurückbeordert.