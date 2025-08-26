Dramatische Sturzfluten: 800 Tote und Zehntausende evakuiert

In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit Ende Juni knapp 800 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes bekannt. In Punjab, der bevölkerungsreichsten Provinz des Landes, mussten Zehntausende Menschen ihre Dörfer verlassen. Sturzfluten in Pakistan: Mehr als 24.000 Menschen evakuiert "Wir haben mehr als 24.000 Menschen aus den tief gelegenen Gebieten in der Nähe der Flüsse evakuiert", sagte ein Sprecher der Rettungsbehörde.

Auch in den kommenden Tagen könnten die Evakuierungen anhalten. Am Montag teilte das pakistanische Außenministerium mit, dass das benachbarte Indien über diplomatische Kanäle eine Warnung vor möglichen grenzüberschreitenden Überschwemmungen übermittelt habe – der erste diplomatische Kontakt zwischen den Erzrivalen seit sie im vergangenen Mai kurz vor einem Krieg standen.