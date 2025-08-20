Neue Warnung: Bisher 750 Todesopfer bei Sturzfluten in Pakistan

In Pakistan sind seit Beginn der Monsunzeit mittlerweile fast 750 Menschen ums Leben gekommen. Das gab die Nationale Katastrophenschutzbehörde in dem Land bekannt. Die meisten Todesopfer habe die Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes zu beklagen, wo es vergangene Woche zu dramatischen Sturzfluten gekommen war. Dort sind Rettungskräfte Medienberichten zufolge noch auf der Suche nach 150 Vermissten.

Allein bei den Sturzfluten der vergangenen Woche in den nördlichen Provinzen des Landes sowie im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir kamen nach Angaben eines Behördensprechers mehr als 300 Menschen ums Leben. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif reiste am Mittwoch in die betroffenen Gebiete. "Alle verfügbaren nationalen Ressourcen werden mobilisiert, um die Wiederaufbaumaßnahmen zu beschleunigen und die Normalität in den betroffenen Gebieten wiederherzustellen", sagte Sharif laut einer Erklärung seines Büros.