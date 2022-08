Surfer vom Canal Grande in Venedig ausgeforscht: Je 1.500 Euro Strafe

Zwei junge Touristen, die am Mittwoch verbotenerweise über den berühmten Canal Grande in Venedig gesurft und damit den Bürgermeister der norditalienischen Lagunenstadt erzürnt haben, sind ausgeforscht und bestraft worden. Ein Engländer und ein Chinese, die in Australien leben, wurden aus der Stadt verwiesen und haben Venedig bereits verlassen. Sie mussten davor eine Strafe von 1.500 Euro pro Kopf zahlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.