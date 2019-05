Superjet: Russe blockierte andere Passagiere - und kritisiert Fluglinie

Augenzeugen berichteten, der füllige Herr habe sich reichlich Zeit genommen, seine Sachen zusammenzupacken, um dann über eine der Notluken ins Freie zu gelangen - während die Flugbegleiterin Tatyana Kasatkina einen Passagier nach dem anderen am Kragen packte und ins Freie schleuderte.

Tatsächliche Wut aber erregen Khlebushkins Worte nach dem Absturz. Von Medienvertretern am Flughafenausgang umringt beklagte er sich – sein Täschchen fest in Händen haltend - in beleidigtem Ton. Er spricht von Herzlosigkeit und Inkompetenz der Airline - und meint damit, dass es Aeroflot auch in 40 Minuten nicht zustande gebracht habe, sein Ticket zu ersetzen. Auf die Frage einer Reporterin sagt er nur, er wolle leben. Davor ergeht er sich in Angaben über seinen hohen Blutdruck.