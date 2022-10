Südafrika: Weißer Hai tötet Frau in hüfthohem Wasser

Eigentlich wollte Kimon Bisogno mit ihrem Mann und ihrer fünfjährigen Tochter einen erholsamen Urlaub an der südafrikanischen Küste verbringen. Die Familie checkte in einem Hotel in Plettenberg Bay (ca. sechs Autostunden von Kapstadt entfernt) ein. Am vergangegen Sonntag beschloss die 39-Jährige um acht Uhr morgens schwimmen zu gehen.

Zwei Tote innerhalb von drei Monaten

Sie war gerade hüfftief im Wasser, als sie von einem weißen Hai angegriffen wurde. Wie die Daily Mail berichtet, seien andere Badegäste schreiend aus dem Wasser gelaufen, Bisogno habe verzweifelt um Hilfe gerufen. Doch habe sich niemand getraut ins Wasser zu gehen.

Später fand die Küstenwache den zerbissenen Körper rund 50 Meter von der Stelle entfernt, an der sie angegriffen wurde, in der Brandung treibend.

Es handelt sich bereits um den zweiten Todesfall aufgrund einer Haiattacke innerhalb kurzer Zeit in dieser Gegends Südafrikas. Über die Gründe wird gerätselt. "Wir hatten bis 2011 noch nie einen Todesfall und jetzt hatten wir in den letzten drei Monaten zwei davon", sagte der Bürgermeister der Gemeinde Bitou, David Swart. Man erwäge mehr Warnschilder aufzustellen und eine Hai-Barriere im Wasser zu errichten. Auch soll die Saison der Rettungsschwimmer eventuell einen Monat früher beginnen.