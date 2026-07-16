3 Tote bei Sturz von Aussichtsturm in Deutschland

Drei Menschen sind bei einem Sturz von einem Aussichtsturm im Harz in Deutschland gestorben. Zwei Erwachsene und ihr Kind kamen ums Leben, teilte die Polizei mit.

Der Einsatz am Nachmittag im niedersächsischen Altenau hatte demnach einen suizidalen Hintergrund. Zahlreiche Rettungskräfte und Polizisten sind vor Ort. Die Feuerwehr wurde gegen 16.45 Uhr alarmiert. Sie sperrte die Einsatzstelle ab und errichtete Sichtschutzwände.