Am 24. April fanden die Leichtathletik-Meisterschaften der Red River Athletic Conference, die von der Xavier University in New Orleans ausgerichtet werden, statt. Dabei ereignete sich ein medizinischer Notfall, als ein Mitglied der Leichtathletikmannschaft der Texas A&M University-Texarkana während des Wettbewerbs zusammenbrach. Ein 21-jähriger Sportler wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

Student wurde vor Tod ausgezeichnet Wie eine Presseaussendung der Texas A&M University-Texarkana erklärt, handelte es sich bei dem Betroffenen um einen jungen Mann namens Graycen Vargo, der sich im dritten Studienjahr mit Hauptfach Informatik befand. Kürzlich wurde der 21-Jährige bei der jährlichen Sportpreisverleihung der Universität mit dem Eagle Excellence Award für Crosslauf ausgezeichnet. Der Preis wird an Sportler der Universität verliehen, die einen positiven Einfluss auf dem Campus, innerhalb ihrer Teams sowie in der Gemeinschaft hatten und dabei starken Charakter und akademische Exzellenz bewiesen haben.

Todesursache unbekannt „Unsere Gedanken sind bei Graycens Familie, seinen Teamkollegen und Freunden, die diesen unvorstellbaren Verlust verkraften müssen“, erklärte Dr. Ross Alexander, Präsident der A&M-Texarkana, in der Aussendung. „Graycen war ein angesehenes Mitglied der Studentenschaft und ein beliebtes Mitglied der Crosslauf- und Leichtathletik-Teams. Seine Anwesenheit wird der gesamten Universitätsgemeinschaft sehr fehlen.“