Stromsparen im Handel: Wenn die Rolltreppen stillstehen

Angesichts immer höherer Strompreise - nicht zuletzt als Folge des Ukraine-Kriegs - reduzieren Handelsketten in Deutschland ihren Energieverbrauch und schalten dafür auch die Rolltreppen aus. Der Firmenchef der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Miguel Müllenbach, sagte etwa zur deutschen Boulevardzeitung "Bild": "Auch wir müssen auf die explodierenden Energiepreise reagieren."

So spare das Unternehmen "im Bereich Beleuchtung und Rolltreppen bereits Strom durch Ausschalten und Stilllegung, wo es möglich ist – ohne die Kunden zu beeinträchtigen".

Der Betreiber von Einkaufszentren, ECE, bestätigte, Rolltreppen in Randzeiten "frühmorgens und in Abendstunden" auszuschalten. Ein Sprecher des schwedischen Möbelhauses IKEA in Deutschland erklärte, eine Taskforce prüfe derzeit, Rolltreppen auszuschalten "und weitere Energiesparmaßnahmen".