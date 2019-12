Stripper im Altersheim: "Ich wünschte, er käme jeden Tag“

Joan, 89, hatte noch einen Traum: Noch einmal einen attraktiven Mann mit Muskelpaketen sehen. Ihr Wunsch ging in Erfüllung: Das Heim im englischen Suffolk organisierte einen als Feuerwehrmann verkleideten Stripper, und die alte Dame, Joan, sowie die anderen Bewohnerinnen gerieten ganz aus dem Häuschen, erzählte Lottie Linton, Verwaltungs-Mitarbeiterin des Heims in Bury St Edmunds.

Sie hatte den Stripper organisiert. „Die Ladies waren begeistert“, sagte sie am Donnerstag in lokalen Medien. „Wir haben ihnen sogar aus Papier Geldscheine gemacht, die sie werfen konnten.“ In Strip-Shows ist es üblich, den Modellen, die langsam ihre Kleidung ablegen, Geldscheine in die Wäsche zu stecken.