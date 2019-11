Streunende Hündin rettete fünf Katzenbabys vor Erfrieren

In Kanada hat eine streunende Hündin fünf Katzenbabys vor dem Erfrieren gerettet. Die zwei Jahre alte Mischlingshündin hatte die Kätzchen vor einer Woche in einer eiskalten Nacht in einem verschneiten Straßengraben bei Chatham in der Provinz Ontario warm gehalten, berichtete die Tierschutzorganisation Pet and Wildlife Rescue.

Eine Passantin hatte die eingeschneite Hündin den Angaben zufolge am Straßenrand gesehen und bei genauerem Hinschauen auch noch die fünf Katzenbabys entdeckt, mit denen die Hündin "kuschelte". "Ohne die Hilfe der Hündin hätten die Kätzchen den kalten kanadischen Winter nicht überlebt", sagte die Sprecherin Myriam Armstrong.