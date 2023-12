Streit um Weihnachtsgeschenke: 14-Jähriger erschoss Schwester

Lockere Gesetze

Vorausgegangen war ein Weihnachtseinkauf. "Sie stritten sich alle und hatten diese große Auseinandersetzung darüber, was beim Einkaufen passiert ist und wer was und wer was nicht zu Weihnachten bekommt", sagte der Sheriff. "Ich sage es mal sarkastisch, (...) das macht man, wenn man sich mit seinen Geschwistern streitet, man holt seine Waffen raus und hat eine Schießerei", fügte er hinzu.

Die jugendlichen Brüder haben seinen Angaben nach routinemäßig Waffen mit sich herumgetragen. Er monierte, dass die Gesetze nicht streng genug seien und Kinder keine Waffen bei sich haben sollten.