Strafprozess gegen Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe startet

Im Strafprozess gegen US-Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe beginnt am Mittwoch die öffentliche Verhandlung in London. Dem 63 Jahre alten zweifachen Oscar-Gewinner ("American Beauty") werden Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Der frühere Star der Netflix-Serie "House of Cards" plädierte in allen zwölf Fällen auf unschuldig.

Eine Reihe von Delikten

Die ihm zur Last gelegten Sexualdelikte reichen von Belästigung bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr und sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben.