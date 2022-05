Stonehenge würdigt Queen mit Fotos aus 70 Jahren Regentschaft

Zu sehen waren insgesamt acht Bilder, beginnend mit der Krönung 1953. Auch das zweite Bild, das die leidenschaftliche Reiterin in den 1960ern hoch zu Pferde zeigt, war in Schwarz-Weiß gehalten, die übrigen Fotos in Farbe. Auch einer ihrer geliebten Corgi-Hunde war zu sehen.

Stonehenge ist eine der bekanntesten englischen Sehenswürdigkeiten und liegt rund 135 Kilometer südwestlich des Buckingham-Palasts. Das Unesco-Monument wird von der Denkmalschutzorganisation English Heritage verwaltet.