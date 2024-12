2-monatige Arbeiten beendet: Trevi-Brunnen in Rom erstrahlt in neuem Glanz

Der Trevi-Brunnen in Rom, ein Wahrzeichen der Ewigen Stadt, erstrahlt in neuem Glanz. Nach zweimonatigen Restaurierungsarbeiten, zu denen die Reinigung des unteren Teils des Denkmals gehörte, wurde am Samstag der provisorische Fußgängersteg entfernt, der um den Brunnen herum errichtet wurde.