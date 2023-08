Statue in Villa in Italien zerstört: Influencer verteidigt sich

Der auf Fitnessvideos spezialisierte deutsche Influencer, der Anfang dieser Woche eine 150 Jahre alte wertvolle Statue in einer norditalienischer Villa zerstört hatte, verteidigt sich. So wies er die Vorwürfe des Vandalismus zurück, den den Besitzer der Nobelvilla in Viggiu nahe der Schweizer Grenze gegen ihn erhoben hatte.

Der Influencer, seine Freundin und 15 Freunde mieteten vor einigen Tagen eine Luxusvilla im Piemont für eine Geburtstagsparty. Bei der Feier ging eine Statue zu Bruch, angeblich eine Skulptur des Bildhauers Enrico Butti (1847-1932), die laut dem Eigentümer 150.000 Euro wert ist. Dies bestreitet der Influencer in einer Mitteilung seines Münchner Anwalts, die an Medien ging.

➤ Südfrankreich: 17-Jähriger stürzte 60 Meter von Bungee-Seil in den Tod