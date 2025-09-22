Starkregen in Spanien und Frankreich fordert Todesopfer

Bei starken Regenfällen in Katalonien im Nordosten Spaniens ist am Sonntag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Suchmannschaften entdeckten im Ort Sant Pere de Riudebitlles in der Nähe von Barcelona eine Leiche in einem Fluss, wie die Feuerwehr mitteilte. Unklar war zunächst, ob es sich um einen von zwei Vermissten handelt, deren Auto von den Wassermassen mitgerissen worden war. Auch im Nachbarland Frankreich fiel Starkregen und es kam zu Behinderungen.

Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes waren in Teilen Kataloniens innerhalb von nur 30 Minuten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Feuerwehrleute retten nach Zivilschutz-Angaben 27 Menschen, die nach einem Erdrutsch in der Standseilbahn Sant Joan am Kloster Montserrat nordwestlich von Barcelona festsaßen.