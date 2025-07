Feuerwehren stehen im westlichen NÖ im Hochwassereinsatz

Auch ein mobiler Hochwasserschutz ist zum Schutz etlicher Objekte errichtet worden. Die Feuerwehren Brunnhof und Ernsthofen helfen in Haidershofen aus. auch in Weistrach und Behamberg werden Einsätze gemeldet.

Wie der Amstettner Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Fuchsberger berichtet ist unter anderem ein Ortsteil in Haidershofen abgeschnitten, weil zwei Unterführungen überflutet sind. Daher müssen in Haidershofen Keller von rund 20 Objekten ausgepumpt, Verklausungen gelöst und Straßen gesperrt werden.

Bei der Bezirksalarmzentrale seien etliche Notrufe eingegangen, berichtet das Bezirkskommando Amstetten.

Einsatzstress herrschte am Sonntag auch in Waidhofen an der Ybbs. Dort wurde während des Sonntags im Stadtteil Zell die Evakuierung eines Pfadfinderlagers durch die örtliche FF Zell abgeschlossen. 150 Kinder und Jugendliche aus Wien waren dort.