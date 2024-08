Stabile Lage nach Vulkanausbruch auf Island: Lava fließt weiterhin

Mehrere Kilometer langer Erdriss

Auf Livestreams aus dem Vulkangebiet im Südwesten des Landes war Rauch zu sehen. Zu dem Ausbruch auf einer Halbinsel in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik war es am Donnerstagabend gekommen, es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Erdriss. Es war bereits der sechste Vulkanausbruch innerhalb von neun Monaten in dem Gebiet. Dabei handelt es sich um sogenannte Spalteneruptionen - die Lava strömt aus einem länglichen Erdriss. In der Regel entsteht dadurch keine große Aschewolke.