St. Petersburg: Betrunkener fuhr auf Touristenmeile Menschen tot

Auf der bei Touristen beliebten Prachtstraße Newski Prospekt in St. Petersburg hat ein 30 Jahre alter Mann betrunken und ohne Fahrerlaubnis mehrere Fußgänger überfahren. Ein 40 Jahre alter US-Bürger und eine 39-Jährige Frau aus Moskau seien bei der Tragödie in der Nacht auf Sonntag gestorben, wie Medien in der Millionenstadt berichteten.

Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Hinweise auf einen Anschlag gab es nicht. Der Fahrer, der seit November 2018 keine Fahrerlaubnis mehr hatte, sei festgenommen worden. Medien veröffentlichten Videoaufnahmen davon, wie das Auto mit sehr hohem Tempo auf den Gehsteig fährt und dort mehrere Menschen erfasst.