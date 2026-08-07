Eine 19-Jährige ist bei einem Sprung von der Rainbow Bridge in Folsom, Kalifornien, schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr retteten die junge Frau von einem Felsen, auf dem sie auf dem Rücken lag und sich aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr bewegen konnte.

Wie die Feuerwehr in einer Meldung mitteilte, kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Wasserrettungseinsatz am Lake Natoma. Die junge Frau befand sich nach dem Sprung von der Brücke schwer verletzt am Nordufer des Gewässers. Nach der Bergung wurde sie umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

19-Jährige konnte sich nicht mehr bewegen

Wie der US-Nachrichtensender KCRA 3 berichtet, erlitt die Frau eine Verletzung an der Wirbelsäule. Ob sie diese beim Aufprall auf die Felsen oder bereits während des Sprungs ins Wasser erlitt, ist bislang nicht bekannt. Als die Rettungskräfte eintrafen, war sie bei Bewusstsein, konnte sich jedoch nicht bewegen. Über die Schwere ihrer Verletzungen wurden zunächst keine weiteren Angaben gemacht.

Nach Angaben der Feuerwehr war die 19-Jährige gemeinsam mit einer Gruppe junger Leute an der historischen Betonbogenbrücke unterwegs, die von dort ins Wasser sprangen.