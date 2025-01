Spanien verbannt das Warndreieck

Die Neuregelung betrifft übrigens nur in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Wer also von Österreich auf Roadtrip nach Spanien fährt, muss sich nicht extra ein Warnlicht zulegen. Das Warndreieck muss freilich an Bord sein. Wer in Spanien ein Auto mietet, sollte drauf achten, dass das Blinklicht dabei ist.