Wer nachts außerhalb der Städte unterwegs ist, kann in den Genuss eines klaren Nachthimmels kommen. Wenn das Wetter mitspielt und der Mond nicht scheint, ist der Himmel pechschwarz und übersäht von unzähligen Sternen. Um diese zu beobachten, macht es deshalb Sinn, auf einer Insel zu sein. Isoliert im Meer, weit weg von Lichtverschmutzung. Noch besser eignen sich Vulkaninseln, die aus dem Wasser in den Himmel ragen, wie Hawaii und die Kanaren. Das größte Teleskop der nördlichen Hemisphäre soll nun von der einen auf die andere umziehen. 400 Millionen Euro plant die spanische Regierung zu investieren, um das Projekt aus den USA nach Europa zu holen. Dieses ist bereits fertig geplant, aber das Teleskop steht noch nicht. Spanien hat schon lange Interesse daran gezeigt, doch als Standort war bisher immer Mauna Loa auf Hawaii vorgesehen. Bis Präsident Trump entschieden hat, dem Standort die Förderung zu entziehen.

Das Observatorium auf Hawaii ist auf die Beobachtung von Treibhausgasen spezialisiert. Wissenschaftler aus der ganzen Welt forschen auf Grundlage der Daten, die aus Mauna Loa stammen. Darunter befinden sich auch die Zahlen, die eine zunehmende Kohlendioxidbelastung in der Atmosphäre belegen. Seit den Fünfzigerjahren sind diese stets gewachsen, weil Staaten Öl-, Gas- und Kohle verbrennen. Für Umweltforschung will die Trump-Regierung 2026 kein Geld ausgeben. Aber jedes Mal, wenn der US-Präsident den Rotstift bei Forschung und Wissenschaft ansetzt, schenkt er Europa eine neue Chance. Europäische Staaten, darunter auch Österreich, betreiben schon seit den Sechzigerjahren die Europäische Südsternwarte in Chile. Das Gelände ist im James-Bond-Film „Ein Quantum Trost“ zu sehen, wo es als Kulisse in der chilenischen Wüste dient. Hinter dieser Kulisse befindet sich das „sehr große Teleskop“, mit dem seit knapp dreißig Jahren schwarze Löcher erforscht und Nobelpreise gewonnen werden. Daneben bauen die Europäer aktuell das „extrem große Teleskop“, das größte der Welt.

In Europa, auf den Kanaren, befindet sich die Europäische Nordsternwarte. Und hier, auf der Insel La Palma soll in Zukunft auch das zweitgrößte Teleskop der Welt stehen, das „Thirty Meter Telescope“. Mit seinen dreißig Metern Durchmesser soll es laut Projektwebsite die Erforschung von Galaxien, dunkler Materie und der Möglichkeit von Leben außerhalb des Sonnensystems revolutionieren.