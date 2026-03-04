Beim Einsturz eines Stegs sind in Spanien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall geschah am felsigen Strand El Bocal nördlich der Regionalhauptstadt Santander im Norden des Landes, wie der Seerettungsdienst der Region Kantabrien am Dienstag mitteilte. Nach einer noch vermissten Person werde am späten Abend noch gesucht.

Vier junge Frauen und ein junger Mann tot Bei den Todesopfern handle es sich um vier junge Frauen und einen jungen Mann, die alle "etwas älter als 20" seien, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press, der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte und auf eine Überlebende. Zunächst hatte es geheißen, die Opfer seien alle mittleren Alters. Die Ursache des Unfalls, der gegen 16.30 Uhr geschah, blieb zunächst unklar.

Steg-Einsturz: 7 Menschen in die Tiefe gestürzt Nach Angaben der Behörden waren insgesamt sieben Menschen von dem Unglück betroffen. Es habe sich um eine Gruppe von sechs Studentinnen einer spanischen Berufsschule gehandelt, die zusammen mit einem Betreuer eine Tour unternommen hätten. Die gesamte Gruppe sei beim Einsturz des Holzstegs zwischen zwei Klippen ins Meer oder auf die Felsen gestürzt.

Zwei der jungen Frauen konnten den amtlichen Angaben zufolge zunächst lebend aus dem Wasser gerettet werden. Eine der beiden erlag allerdings wenig später auf der Intensivstation eines Krankenhauses ihren Verletzungen. Die zweite junge Frau habe stark unterkühlt überlebt.

Studentinnen wollten Natur genießen Santanders Bürgermeisterin Gema Igual sprach von einer "großen Tragödie". "Eine Gruppe von sieben jungen Menschen, die gekommen war, um die Natur zu genießen, wurde von diesem Unglück überrascht", sagte sie sichtlich mitgenommen am Unglücksort vor Journalisten.