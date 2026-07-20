Ausgediente SpaceX-Rakete soll auf dem Mond einschlagen

Ein Teil einer SpaceX-Rakete soll Wissenschaftern zufolge im August ungeplant auf dem Mond aufschlagen . Es handle sich dabei um die Oberstufe der Rakete „Falcon 9“ , mit der im Jänner 2025 die beiden Mondlander „Blue Ghost“ und „Resilience“ gestartet waren, hieß es unter anderem von dem US-Astronomen Bill Gray und der US-Raumfahrtbehörde NASA . Berechnungen zufolge werde der Aufschlag wohl am 5. August erfolgen. Das von Elon Musk gegründete Raumfahrtunternehmen äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu.

Ob der Aufschlag von der Erde aus sichtbar sein werde, sei noch unklar. „Ich denke, er wird sehr, sehr schwer zu sehen sein, wenn nicht unmöglich“, sagte William Cooke, ein Manager der NASA. Einige Tage vor und einige Tage nach dem erwarteten Aufschlag solle die NASA-Sonde „Lunar Reconnaissance Orbiter“ über die erwartete Einschlagstelle fliegen, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde.

NASA-Sonde fliegt über Einschlagstelle

Das könne mehr Informationen zu dem Ereignis liefern. Am 15. Jänner 2025 waren mit der „Falcon 9“-Rakete die Mondlander „Blue Ghost“ des US-Unternehmens Firefly Aerospace und „Resilience“ des japanischen Start-Ups ispace gestartet.