SpaceX-Livestream: Erster bemannter US-Flug ins All seit neun Jahren

Die beiden US-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken sind startklar für den ersten bemannten US-Flug ins All seit neun Jahren. Auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida begaben sie sich am Samstag knapp drei Stunden vor dem geplanten Start in die Raumkapsel "Crew Dragon" an der Spitze der Falcon-9-Rakete, die sie zur Internationalen Raumstation ISS bringen soll.

