So alt ist Deutschlands jüngste Uroma

Manuela Mixdorf war 17, als sie ihr erstes Kind bekam: Mandy. Mandy bekam ebenfalls mit 17 ihr erstes Kind: Amanda. Und jetzt wurde Amanda mit 19 Jahren Mutter einer Tochter (Yuna) und machte ihre Oma zur jüngsten Uroma Deutschlands.

"Urgroßmutter hört sich so alt an, aber für mich ist das eine Auszeichnung", sagte die 53-Jährige gegenüber bild.de, das am Dienstagabend als erstes über die Familie berichtete.