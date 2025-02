Heftige Regenfälle, ein Tornado und Erdrutsche auf Sizilien

In der Region Messina fiel am Sonntag binnen vier Stunden die sonst in einem Monat übliche Regenmenge, wie die Behörden mitteilten. Der Regen löste Erdrutsche aus, Auto wurden von Wassermassen mitgerissen. Bei mehr als hundert Einsätzen holte die Feuerwehr mit Booten eingeschlossene Bewohner aus ihren Häusern. Wie der Zivilschutz mitteilte, wurden keine Verletzten gemeldet.