Sirenen blieben stumm: Tödliche Fehler vor dem Tsunami

Noch lässt sich nur erahnen, wie schlimm die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Indonesien wirklich ist. Nach einer offiziellen Zwischenbilanz vom Sonntag gab es bereits weit mehr als 800 Tote. Vermutlich sind aber Tausende ums Leben gekommen. Am Sonntag wurde Kritik am Tsunami-Warnsystem immer lauter. Der Fehler könnte aber bei den Behörden gelegen sein.

Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde starben in Palu, der größten Stadt an der Westküste von Indonesiens viertgrößter Insel Sulawesi, mindestens 821 Menschen. Dutzende werden vermisst – darunter sind mehrere Ausländer. Österreicher sind aber nicht betroffen, hieß es.