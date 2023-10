Sind das die lustigsten Tierfotos der Welt?

Wussten Sie, dass Löwen lustig sein können? Der deutsche Naturfotograf Christian Hargasser hat diese Eigenschaft in einem sensationellen morgendlichen Schnappschuss zutage gefördert: Er enteckte einenn entspannten jungen Löwen in den frĂŒhen Morgenstunden im kenianischen Reservat Masai Mara. Die Formel: GlĂŒck, den Finger zur richtigen Zeit am Auslöser und ein VerstĂ€ndnis dafĂŒr, dass er hier gerade ein einzigartiges Foto geschossen hatte. Hargassers Bild ist eine der Einreichungen bei den Comedy Wildlife Photography Awards.

Der Fotowettbewerb wurde 2015 von den Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam gegrĂŒndet. Die Finalisten des Wettbewerbs wurden aus Tausenden von Einsendungen von Profi- und Amateurfotografen aus der ganzen Welt zusammengestellt und prĂ€sentieren eine amĂŒsante Seite der Tierwelt.