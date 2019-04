Sieben Mafia-Patinnen in Rom verhaftet

Vor drei Jahren sorgte das pompöse Begräbnis des „Paten von Rom“, Vittorio Casamonica, für Ärger. Der Sarg wurde in einer prunkvollen Kutsche von sechs Pferden gezogen, während aus einem Hubschrauber Rosenblätter abgeworfen wurden. Die Trauermesse fand in der Don Bosco Kirche statt. In derselben Kirche wurde dem Vorkämpfer für Sterbehilfe, Piergiorgio Welby, elf Jahre zuvor ein kirchliches Begräbnis verweigert.

Der Niedergang der Casamonica und der Startschuss für die Verhaftungswellen hätten laut Mafia-Expertin Federica Angeli nach der Begräbnisshow im Sommer 2015 begonnen. „Die Bevölkerung war entsetzt, wie es möglich war, dass ein krimineller Clan so öffentlich auftreten darf, und machte der Polizei, dem damaligen Bürgermeister und der öffentlichen Verwaltung Vorwürfe“, erklärt die Römerin. Daraufhin seien die Ermittlungen verschärft worden. Politik und Polizei, sagt die seit 2013 unter Polizeischutz stehende Aufdecker-Journalistin Angeli, konnten nicht mehr länger wegsehen.

In ganz Italien wird das organisierte Verbrechen unter Druck gesetzt: 2018 wurden 1.662 Personen mit Verbindungen zur sizilianischen Cosa Nostra festgenommen, darunter 53 Bosse. Super-Boss Matteo Messina Denaro befindet sich allerdings weiterhin auf der Flucht. In der 'Ndrangheta-Hochburg Kalabrien konnten dreimal so viele Mafiosi festgenommen werden wie sonst, gab Innenminister Salvini bekannt. Insgesamt wurden 22.660 Besitztümer der Mafia beschlagnahmt, darunter 1.069 Unternehmen. Die meisten Razzien gegen die Mafia wurden in Sizilien durchgeführt, gefolgt von Kampanien, Kalabrien, der Lombardei und Latium.