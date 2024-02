Sie wollten sich alle schnappen - und kamen ins Gefängnis: Pokemon-Diebe verurteilt

Opfer befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung

Einige der Müllsäcke rissen bei der Flucht. Die Täter konnten deswegen anhand von Fingerabdrücken identifiziert und festgenommen werden. Vor Gericht äußerten die beiden Männer »Reue«. Es habe sich um eine »unüberlegte Tat« nach »zwei oder drei Gläsern« Alkohol gehandelt.

Zu einem Jahr Gefängnis und einem weiteren Jahr auf Bewährung wurde der 32-jährige Mittäter verurteilt. Der Halbbruder einer der Angreifer, der einen Teil der Beute verkauft hatte, wurde wegen Hehlerei zu acht Monaten Haft verurteilt, muss aber nicht ins Gefängnis.

Das Opfer befindet sich seit der Tat in psychologischer Behandlung. Der Mann gab an, er habe alles, was er in seinem Leben verdient habe, in seine Pokémon-Sammlung gesteckt. »Es gibt nur wenige Leidenschaftliche mit Sammlungen wie meiner«, sagte er.