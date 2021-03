Sex im Gebetsraum: Skandal erschüttert australische Politik

In Australien ist die konservative Regierung von Premierminister Scott Morrison nach Enthüllungen über sexuelle Handlungen im Parlament in Bedrängnis geraten. Morrison nannte Video- und Foto-Aufnahmen, auf denen u.a. ein vor dem Schreibtisch einer Abgeordneten masturbierender Mann zu sehen war, am Dienstag "beschämend" und "schändlich". Der Premier steht bereits wegen seines Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen einer Ex-Regierungsmitarbeiterin gegen einen Ex-Kollegen unter Druck.

Die Videos und Fotos waren am Montag von der Zeitung "The Australian" und dem Sender "Channel 10" enthüllt worden. Angeblich waren sie zuvor in einer Chat-Gruppe von Mitarbeitern der Regierungskoalition zirkuliert.