Am Mittwochabend gegen 22 Uhr alarmierten Anwohner im Bereich der Bahnstrecke Karlsruhe-Mannheim im Stutenseer Stadtteil Blankenloch/Büchig die Polizei, nachdem sie mehrere Personen auf einem rund 40 Meter hohen Sendemasten bemerkt hatten. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Karlsruhe hervor. Einsatzkräfte mussten daraufhin zwei Männer im Alter von 21 und 30 Jahren schließlich aus luftiger Höhe retten.

Schiefgegangene Kletteraktion Wie ntv berichtet, gibt es laut einer Polizeisprecherin keine Hinweise darauf, dass es sich um eine Mutprobe gehandelt haben könnte. Auch ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Was die jungen Männer zu der ungewöhnlichen Kletteraktion bewogen hat, ist demnach unklar.

Offenbar waren die beiden nicht mehr in der Lage, selbstständig wieder vom Mast herunterzukommen. Um die Männer aus ihrer misslichen Situation zu befreien, rückte die Feuerwehr mit einer Hubrettungsbühne an und brachte die beiden mithilfe eines Rettungskorbs sicher und unverletzt zurück auf den Boden. Der nächtliche Einsatz dauerte insgesamt rund zwei Stunden. Daran beteiligt waren 43 Einsatzkräfte und elf Fahrzeuge.