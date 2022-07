Seitensprünge führen zu heftiger Massenschlägerei auf Kreuzfahrtschiff

Wie sollte eine Kreuzfahrt durch die Karibik auf keinen Fall enden? Richtig: Mit einer Massenschlägerei. Genau das mussten die vielen Reisenden auf dem Kreuzfahrtschiff "Carnival Magic" erfahren.

Laut dem britischen Blatt Daily Mail brach am letzten Tag der Kreuzfahrt eine Massenschlägerei aus, an der zwischen 40 und 60 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Probleme hatten die zahlenmäßig unterlegenen Sicherheitsleute, die das Chaos nicht in den Griff bekamen. Deshalb dauerte die Schlägerei eine ganze Stunde.