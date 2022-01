Seit über 20 Jahren flüchtiger Mafia-Boss über Google Maps gefunden

Die Narbe am Kinn verriet ihn

Die Ermittler von Palermo erkannten Gammino auf einem Foto von Google Maps vor einem Obstladen in der Nähe von Madrid und konnten ihn dank der Narbe am Kinn identifizieren. Es wird erwartet, dass der 61-jährige Boss nach Italien ausgeliefert wird, wo er eine lebenslange Haftstrafe absitzen muss. Er galt als Mitglied eines Kommandos, das am 29. August 1989 in Campobello di Licata auf Sizilien irrtümlich einen Passanten ermordete, weil er versehentlich für einen Mafioso gehalten wurde.

Gammino war bereits 1998 nach Spanien geflohen, um dem Haftbefehl für den Mord von 1989 zu entgehen. Im März desselben Jahres wurde er in Barcelona in Handschellen abgeführt, dann an Italien ausgeliefert und nach Rom überstellt. Am 26. Juni 2002 gelang ihm die Flucht, während im römischen Gefängnis ein Film gedreht wurde. Seitdem hatten die Behörden jegliche Spur von Gioacchino Gammino verloren.