Seit 10 Tagen in Tunnel eingeschlossen: Erstes Video von indischen Arbeitern

Eine erste warme Mahlzeit

Retter versuchen nun schon seit Tagen, die 41 Männer zu befreien. Immerhin: Sie stehen in Kontakt mit den Männern. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Die Retter konnten laut den Berichten eine zweite Röhre zu den Männern errichten, durch die die Eingeschlossenen ihre erste warme Mahlzeit seit zehn Tagen erhalten haben. Ein Reis-Linsen-Gericht wurde in Flaschen zu den Männern geschickt.

Bis dahin gab es nur eine sehr enge Röhre zur Außenwelt, durch die die Männer Sauerstoff, Trockenfrüchte, Popcorn und Wasser erhielten. In den kommenden Tagen sollten auch Handys und Ladegeräte zu ihnen gelangen können, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die eingeschlossenen Arbeiter werden bereits mit Medikamenten versorgt. Unter anderem litten sie Berichten zufolge mittlerweile an Kopfschmerzen, Verstopfung und an Platzangst.

➤ Brückeneinsturz in Genua mit 43 Toten: Gefahr seit 2010 bekannt

Eingeschlossen hinter Dutzenden Metern Schutt

Die Bauarbeiten an einem 4,5 Kilometer langen Autobahntunnel waren in vollem Gange, als dieser am 12. November nach einem Erdrutsch teilweise einstürzte. Der Unglücksort befindet sich nahe der Kleinstadt Uttarkashi im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand - eine Region mit vielen hinduistischen Tempeln, die Pilger anzieht. Der Tunnel sollte die Verbindungen dort verbessern.