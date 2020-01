Sechsjähriger Bub stirbt eingesperrt in Schulbus: Haftstrafen

Ein sechs Jahre alter Junge ist in Vietnam ums Leben gekommen, nachdem er in der brütenden Sommerhitze neun Stunden in einem Schulbus gefangen war. Am Mittwoch sind dazu im Prozess in der Hauptstadt Hanoi die Strafen verhängt worden. Der Busfahrer muss laut Gericht 15 Monate ins Gefängnis, eine Mitarbeiterin der Busfirma zwei Jahre. Beiden mussten sich wegen Fahrlässigkeit verantworten, ebenso eine Lehrerin an der internationalen Schule. Sie bekam eine Haftstrafe von einem Jahr.