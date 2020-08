Sechsjähriger bei mutmaßlichem, illegalen Autorennen totgerast

Der Verdacht eines illegalen Autorennens hat sich erhärtet: Ein sechsjähriger Bub ist in Dresden von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 31 Jahre alter Mann, der am Sonntagnachmittag festgenommen wurde. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich die Hinweise auf ein illegales Rennen verdichtet, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Beschuldigt werden zwei Autofahrer im Alter von 31 und 23 Jahren. Beamte hätten den Älteren in seiner Wohnung in Dresden-Löbtau festgenommen. Er befinde sich in Polizeigewahrsam und werde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, hieß es.

Der Bub hatte am Samstagabend die Budapester Straße in Richtung Zentrum von einem Grünstreifen aus überquert, als der 31 Jahre alte Autofahrer ihn mit seinem Wagen erfasst haben soll. Das Kind wurde gegen eine Bushaltestelle geschleudert. Es kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus und starb dort wenig später. Auf einem Foto vom Unfallort ist zu sehen, wie die geborstene Scheibe der Haltestelle komplett zersplittert am Boden liegt - daneben ein Schuh.