Schwimmend in 52 Tagen durch die Seine

Dennoch betont Arthur Germain, er gehe seinen eigenen Weg und wolle „niemandem etwas beweisen“. Es gehe ihm nicht um Berühmtheit. Die Hälfte der für die Aktion gesammelten Spenden geht an eine Nichtregierungsorganisation, die Bildungsprojekte in Afrika fördert.

Bereits im Alter von 16 Jahren war Germain der jüngste Mensch, der den Ärmelkanal schwimmend durchquerte – 51,3 Kilometer in 9 Stunden und 47 Sekunden. Dieses Mal ist die sportliche, aber auch mentale Herausforderung noch größer. Germain will keine Hilfe und hat alle wichtigen Utensilien in seinem Kajak dabei: In wasserfesten Taschen hat er eine Hängematte und eine Plane zum Schlafen, sein elektronisches Material, einen kleinen Elektrokocher und sein Essen: Nüsse, Trockenfrüchte, Miso-Suppen und getrocknete Algen – alles vegetarisch.