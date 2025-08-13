Im Becken hielt sich ein 67-jähriger Mann auf, auf den der Bub fiel . Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde umgehend von den Rettungskräften versorgt, erlag jedoch noch vor Ort den schweren Verletzungen, wie mehrere Schweizer Medien berichten.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstag im Schwimmbad Les Mélèzes in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg , als ein 10 Jahre alter Bub von einem fünf Meter hohen Sprungbrett ins Wasser sprang.

Polizei sucht nach einem Zehnjährigen

Zunächst konnte der Bub nicht identifiziert werden. Er entfernte sich vom Unfallort und konnte nicht befragt werden. Laut Zeugenaussagen soll er etwa zehn Jahre alt und in Begleitung einer Frau gewesen sein.

Das Schwimmbad wurde nach dem Unfall evakuiert. Um den anwesenden Badegästen psychologische Betreuung anzubieten, wurde das Care-Team hinzugezogen. Das Schwimmbad soll am heutigen Mittwoch wieder öffnen.

Die Staatsanwaltschaft leitete nun eine strafrechtliche Untersuchung ein, um die Umstände des Unglücks zu klären. Derzeit sucht die Polizei nach dem Jungen, der in den Unfall verwickelt war.