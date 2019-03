Schwerste Vorwürfe gegen den WWF

Der WWF, World Wide Fund For Nature, steht seit dieser Woche am Pranger, es geht um Mord, Folter und Waffenhandel. Brutale Wildschützer sollen sich mit ebenso brutalen Wilderern in manchen Gegenden Afrikas und Asiens einen regelrechten Krieg geliefert haben. Indigene Bevölkerungsgruppen sollen aus den Nationalparks mit brutalster Gewalt vertrieben worden sein: Sie wurden eingeschüchtert, misshandelt, sogar gefoltert und dann wurden ihre Häuser und Hütten zerstört.

Das behauptet das US-Magazins BuzzFeed News nach einjähriger Recherche. Die internationale Dachorganisation des WWF hat eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe durch eine Londoner Anwaltskanzlei für Menschenrechte angekündigt. Der WWF Deutschland gibt sich bestürzt und hat den ehemaligen Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Markus Löning, zur Aufarbeitung hinzugezogen.

Allerdings sind nicht alle Anschuldigungen neu. Denn auch nachdem der WWF von Menschenrechtsverletzungen erfuhr, soll die Zusammenarbeit mit kriminellen Wildhütern fortgesetzt worden sein, etwa im kongolesischen Salonga-Nationalpark – einem Gebiet, in dem die deutsche Regierung die Arbeit der Naturschützer seit Jahren mit Mitteln in Millionenhöhe fördert.

Die Umweltschützer rechtfertigen sich, dass in vielen Projektgebieten schwierigste Bedingungen vorherrschten. Aber: „Niemand darf beim Kampf gegen Wilderei und die Zerstörung unserer Natur selbst zum Täter werden“, heißt es in einer Stellungnahme der Organisation.