Schweizer Top-Banker machte zu hohe Spesen im Bordell

Die Spesenexzesse des ehemaligen Bankers sorgten für Schmunzeln und, ob seiner Chuzpe, auch für Fassungslosigkeit. Denn der Top-Banker führte ein Doppelleben und war Stammgast in Bordellen. Diese Ausflüge rechnete er als Geschäftsessen ab. Und dabei blieb er auch bei seiner Aussage vor Gericht: Das seinen „Geschäftsanbahnungsessen“ gewesen, wo eben teurer Champagner floss, obwohl er selbst lieber guten Wein trinke. Doch die teuren Besuche in Striplokalen und Kontaktbars waren ein gefundenes Fressen für die Presse.

Schweigegeld für eine wilde Nacht

Knapp 200.000 Franken verrechnete Vincenz seiner Bank für Ausgaben im „King’s Club“ in Zürich, dazu kamen die vielen Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel „Park Hyatt“ gleich daneben. Dort wurde einmal ein Zimmer von einer Animierdame zerstört. Die Anwaltskosten für die Abwicklung einer Schweigegeldzahlung an die Prostituierte wurden über Raiffeisen abgerechnet.

Zugegeben hat Vincenz immerhin, dass er einmal mit seiner heutigen Lebensgefährtin in Dubai auf Spesen gewesen sei. Aber das wäre nur ein Fehler gewesen, den er gerne begleichen wolle.

Dass der Banker mit Familienmitgliedern und auch gerne mit seinen Freunden aus einem Kochclub in geleasten Learjets um die Welt geflogen sei, dürfe man nicht so eng sehen. Denn überall hätte er ja Geschäftstermine wahrgenommen.

Ein Heiliger der Finanzbranche

Vincenz, der 2018 für drei Monate in U-Haft saß, plädiert auf „unschuldig“ und fühlt sich total missverstanden. In einer Festschrift wurde er 2015 so charakterisiert: „Was die Heiligen für die katholische Kirche bedeuten, ist Pierin Vincenz bis zu einem gewissen Grade für die Schweizer Finanzbranche.“