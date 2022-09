Schweizer Bauern stellen Rösti-Weltrekord auf

Der Schweizer Bauernverband hat zur Feier seines 125-jährigen Bestehens nach eigenen Angaben einen neuen Rösti-Weltrekord aufgestellt. Auf dem Berner Bundesplatz kochte er am Montag das weltweit bekannte Kartoffelgericht in einer 13,7 Quadratmeter großen Pfanne in Form eines Schweizerkreuzes.