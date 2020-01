Schweine-Abwurf aus Helikopter: Übler Scherz unter Millionären

Kein Unbekannter

Jener Mann, der das Schwein wohl hat abwerfen lassen, ist kein Unbekannter. Laut örtlichen Medien soll es sich dabei um Eduardo „Pacha“ Canton, einen argentinischen Immobilientycoon und Millionär, handeln. Canton hat einen speziellen Ruf in Südamerika, er war in diverse politische Korruptionsaffären verwickelt. Zudem war er 2012 in einen tragischen Vorfall involviert: Er rammte mit seiner Yacht das Kanu einer jungen Frau – sie und ein zweijähriges Mädchen starben dabei.

Der „ Scherz“ könnte juristische Folgen haben. Die Luftwaffe Uruguays hat die Staatsanwaltschaft eingeschaltet; es wird geprüft, ob eine Straftat oder ein Verstoß gegen die Vorschriften für den Flugverkehr vorliegen.